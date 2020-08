Finale Ligure, archeotrekking alla scoperta de “La Val Ponci e l’opera dei Romani”

Finale Ligure. Proseguono le numerose iniziative promosse dal Museo Archeologico del Finale e dal Museo Diffuso del Finale per vivere in prima persona il territorio e scoprire, emozionandosi, un ricco patrimonio culturale con siti archeologici e monumenti che accompagnano in affascinanti viaggi nel tempo.

Domenica 6 settembre dalle 9:30 alle 13 sarà possibile partecipare all’archeotrekking “La Val Ponci e l’opera dei Romani”. In una delle valli più suggestive del Finalese si può ripercorre un lungo tratto della strada romana Iulia Augusta: l’itinerario passa su cinque ponti, le cui antiche tecniche di costruzione romana rivivono tra la grandiosità delle costruzioni, i resti delle fornaci e la visita alle antiche cave in galleria sulle pendici che circondano la valle.

Quota di partecipazione: 10 € per gli adulti; bambini sotto ai 3 anni gratuito; bambini fino ai 10 anni 5 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno precedente chiamando il Museo Archeologico del Finale al numero 019 690020 o la Cooperativa Sibilla al numero 346 2257005 (anche Whatsapp) oppure compilando il modulo online.