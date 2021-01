Finale Ligure, ANPI e CGIL celebrano il Giorno della Memoria con un incontro online

Mercoledì 27 gennaio alle ore 17 l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia provinciale savonese e la sezione “Mirco Bruzzi” di Finale Ligure della stessa celebreranno il Giorno della Memoria con un incontro online organizzato in collaborazione con la CGIL e altre realtà del territorio.

All’iniziativa parteciperanno l’avvocato Gabriella Branca, il giornalista e scrittore Mario Muda, autore delle ricostruzioni contenute all’interno del libro “Percorsi che resistono”, realizzati a Quiliano, il sindaco di quest’ultima città Nico Isetta e il segretario della Camera del Lavoro Andrea Pasa.

“Questo giorno è per noi molto importante e coinvolgerà altre sezioni in un ponte immaginario che collega l’importanza della memoria del passato con i valori dei nostri giorni – affermano i promotori dell’evento – Ci auguriamo di riuscire a trarre il lato positivo anche da questo periodo, che speriamo possa concludersi presto. Rivolgiamo il nostro più sentito invito a partecipare, soprattutto ai giovani, che saranno i primi artefici per un futuro migliore”.