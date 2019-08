“Finale for Nepal” – Arrampicate, trail ed escursioni a Finale Ligure

Torna “Finale for Nepal”, in programma sulle alture de Le Manie sabato 28 e domenica 29 settembre. Non mancherà ancora una volta la connotazione outdoor dell’evento: arrampicata su strutture artificiali per grandi e piccoli, un trail, la camminata con lo sherpa, escursioni.

“A dieci anni dal timido inizio di Finale for Nepal siamo pieni di stupore e gratitudine per quanto, grazie a tante persone, abbiamo potuto realizzare in tanti angoli del Nepal – dicono gli organizzatori – È stata terminata la Dutch Mountain School (il primo progetto finanziato da Finale for Nepal) che a breve verrà affidata al governo nepalese, inoltre abbiamo costruito in collaborazione con Bosch e Associazione 17 una scuola di più di 200 metri quadrati nel distretto di Sindupachok.

Supportiamo con grande impegno la casa famiglia di Tikapur, gestita dall’associazione volontari senza frontiere e mandiamo avanti un progetto tutto nostro insieme agli amici di associazione 17: un orfanotrofio con 20 splendidi bimbi nel cuore di Kathmandu. Ad oggi aiutiamo, in varie misure, circa 300 bambini. Il nostro cuore è là con i ragazzi orfani che ogni mattina possono alzarsi e preoccuparsi solamente dello studio e di giocare, come ogni bambino nel mondo dovrebbe avere il diritto di fare.

Sabato 28 e domenica 29 settembre faremo ancora una volta festa insieme, giocando all’insegna della condivisione per questa popolazione a noi cara: come sempre ci sarà la presenza dei monaci tibetani che creeranno il mandala, appuntamenti di yoga, intrattenimento per i più piccini, escursioni, buon cibo locale, tanta musica, birra bevuta in compagnia, spettacolo serale con top climber, concerto musicale, testimonianza di campioni dell’alpinismo e, soprattutto, desiderio di incontrarsi e fare festa insieme ai nostri amici nepalesi. Come sempre, il ricavato sarà interamente impiegato nei nostri progetti”.

Sabato 28 settembre BOULDER & CLIMBING CONTEST 2019 – Gara under 18 Best Trick dedicato al ricordo di Daniele Nardi. Domenica 29 settembre BOULDER & CLIMBING CONTEST 2019 – Adulti.