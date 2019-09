I finalisti del talent “Genova per Voi” a Varazze

Dal 18 al 22 settembre Varazze ospiterà laboratori, incontri e spettacoli dedicati al mestiere dell’autore di canzoni. Mercoledì 18 settembre dalle 17.30 Luca Galtieri, inviato di Striscia la Notizia, presenterà gli otto autori finalisti selezionati fra più di 300 candidati in tutto il territorio nazionale.

Giovedì 19 settembre alle 17.30 il drammaturgo e cantautore Gian Piero Alloisio, direttore artistico del talent “Genova per Voi” giunto alla sua settima edizione, condurrà “All’ombra dell’ultimo sole”, un originale omaggio a Fabrizio De André nel ventennale della sua scomparsa che porterà centinaia di artisti sulla spiaggia della cittadina rivierasca.

Venerdì 20 settembre alle 17.30 il giornalista musicale Franco Zanetti, direttore di Rockol.it, incontrerà tre dei principali artisti scoperti da “Genova per Voi”: Emanuele Dabbono, autore in esclusiva per Tiziano Ferro, il celebre rapper torinese Willie Peyote e Federica Abbate, autrice di innumerevoli hit, da anni sempre in vetta alle classifiche.

La finale del talent si svolgerà sabato 21 settembre, con l’amichevole partecipazione di Franco Fasano, autore di grandi successi del Festival di Sanremo e dello Zecchino d’Oro.

I laboratori saranno guidati da Mario Cianchi (Publishing Manager di Sugarmusic) ed Emanuele Dabbono, con la supervisione di Franco Zanetti. Klaus Bonoldi (A&R senior di Universal Music Publishing) e Federica Abbate (autrice Universal Music Publishing) sottoporranno i finalisti ad alcune prove di scrittura e composizione.

Il vincitore sarà premiato da SIAE e Universal Music Publishing Ricordi, domenica 22 settembre a Villa Cilea (Varazze).

“Siamo onorati – afferma il sindaco Alessandro Bozzano – di ospitare la finale di ‘Genova Per Voi’, talent che negli anni ha scoperto giovani promesse, permettendo loro di diventare autori di successo, come il nostro Emanuele Dabbono, ma anche Federica Abbate e Willie Peyote, tra l’altro nostri ospiti durante ‘Genova Per Voi'”.

Si tratta di “una manifestazione che non è solo un evento, ma che è anche e sopratutto un progetto – continua l’assessore al turismo Bettina Bolla – per questo abbiamo voluto continuare il percorso iniziato due anni fa dall’ex capogruppo di maggioranza Giovanna Oliveri”.