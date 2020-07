Finale, alla scoperta del Palazzo del Tribunale con una divertente caccia al tesoro

Finale Ligure. Nel rispetto delle norme in vigore, da lunedì 20 luglio al 7 settembre al Centro Culturale Palazzo del Tribunale si terrà una divertente caccia al tesoro per conoscere la storia del palazzo di Finalborgo, pensata per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni.

I ragazzi avranno a che fare con le malefatte del brigante Maninaso Occhiorecchie, furfante molto curioso che rubava manoscritti e storie nascoste. Dopo essere stato imprigionato nelle vecchie carceri del Palazzo del Tribunale di Finalborgo è scomparso e da allora si aggira indisturbato tra le stanze dell’ex Tribunale spiando tutto ciò che accade e scrivendo su delle pergamene tutto il suo sapere. Aggirandosi nel percorso museale, armati di un infallibile olfatto, di una potente vista, di un invincibile udito e un sorprendente tatto, i ragazzi riusciranno a svelare i segreti del palazzo.

La caccia al tesoro sarà tutti i lunedì a partire dal 20 luglio sino al 7 settembre dalle 16 alle 20:30. La prenotazione, obbligatoria, deve essere effettuata entro le ore 18 del giorno precedente con l’acquisto online dei biglietti. Il tempo a disposizione è di 1 ora. L’ingresso è di 20 € per una famiglia di 2/4 persone, 25 € per una famiglia di 5 persone. È obbligatoria la presenza di un adulto. L’evento è organizzato dall’associazione culturale a scopo sociale Baba Jaga con il contributo della Fondazione San Paolo e il patrocinio del Comune.

Si ricorda che lo spazio si trova al secondo piano senza ascensore. In caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti contattare la Direzione al numero 327 4743920.