Fiera di Sant”Andrea 2019

Domenica 24 novembre in corso Roma e piazza Giuseppe Mazzini a Loano torna la tradizionale Fiera di Sant’Andrea, manifestazione che gode del patrocinio del Comune.

Nell’intera giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Dalle ore 5 del mattino e per la durata della manifestazione nel tratto compreso tra corso Roma e la rampa di accesso alla stazione ferroviaria sul lato di levante saranno in vigore i divieti di sosta e circolazione per ogni tipologia di veicolo. I mezzi provenienti da via Trento e Trieste non potranno proseguire né verso via Martiri delle Foibe né in direzione del mare e dovranno necessariamente immettersi in corso Europa.

Restano esclusi dal divieto i mezzi dei residenti diretti verso aree di sosta private con ingresso su via Martiri delle Foibe mentre quelli circolanti sulla corsia sul lato monte di piazza Mazzini potranno svoltare esclusivamente a sinistra verso via Martiri delle Foibe. I veicoli provenienti da Campo Cadorna saranno obbligati a svoltare in direzione di levante (verso Pietra Ligure).