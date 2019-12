Domenica 15 dicembre dalle 8:30 alle 19 circa torna l’annuale Fiera di Natale nei viali Martiri della Libertà e Italia.

Ci saranno occasioni da non perdere per fare i propri acquisti in vista delle festività natalizie e magari anche qualche regalo.

Inoltre domenica 22 dicembre sul lungocenta Croce Bianca sarà una giornata straordinaria di mercato.