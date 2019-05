Fiera del Disco di Finalborgo

Venerdì 14 e sabato 15 giugno dalle 18 a mezzanotte in piazza Giuseppe Garibaldi a Finalborgo si terrà la Fiera del Disco organizzata da Ernyaldisko. Il pubblico troverà una ventina di espositori, provenienti da tutta Italia, i quali porteranno dischi in vinile di ogni genere (rock, progressive, musica italiana, elettronica, classica, etc.) sia acquistabili a pochissimo prezzo sia vere e proprie rarità per collezionisti.

Ci sarà anche spazio per i compact disc, soprattutto legati al genere metal, e non mancheranno gadget, memorabilia, poster e DVD.

Sarà possibile acquistare o scambiare con gli espositori, creando ancora di più un’atmosfera molto lontana dai grandi nomi della grande distribuzione, in cui il concetto di “scelgo il vinile e pago in cassa” è sempre più quotato, perché i rapporti costi – tempo risultano più vantaggiosi.