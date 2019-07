Fiera del Disco di Ernyaldisko a Finalborgo

Continuano le Fiere del Disco di Ernyaldisko con due appuntamenti estivi venerdì 26 e sabato 27 luglio e ancora venerdì 9 e sabato 10 agosto dalle 18 a mezzanotte in piazza Giuseppe Garibaldi a Finalborgo. Il pubblico troverà circa 20 espositori, provenienti da tutta Italia, i quali porteranno dischi in vinile di ogni genere (rock, progressive, musica italiana, elettronica, classica etc.) acquistabili a pochissimo o vere e proprie rarità per collezionisti. Ci sarà spazio anche per i compact disc, soprattutto legati al filone Metal, e non mancheranno gadget, memorabilia, poster e DVD.

Sarà possibile acquistare o scambiare con gli espositori, creando ancora di più un’atmosfera molto lontana dai grandi nomi della grande distribuzione e in cui il concetto di “scelgo il vinile e pago in cassa” è sempre più quotato, in quanti i rapporti costi – tempo risultano più vantaggiosi. Alla Fiera del Disco non funziona così. Ognuno si prende il proprio tempo per scorrere scatola dopo scatola, titolo dopo titolo, magari intraprendendo anche discorsi con gli espositori sulla storia di un determinato disco o artista o genere.

Il vintage è questo: allontanarsi dai ritmi frenetici degli anni post 2000 e prendersi un po’ di tempo per fare una scelta, senza venire giudicati da nessuno. Dalla Fiera del Disco si torna a casa non solo più appesantiti dalle buste contenenti i dischi ma anche con un bagaglio interiore di conoscenze e amicizie in più.

“Il 2018 si è chiuso con nuovi record per il mercato del vinile, sempre più in crescita anche ad ampio spettro generazionale, eguagliando risultati di vendita pari a quelli degli anni ’90, durante i quali tale formato era all’apice della diffusione – affermano gli organizzatori – Si può affermare quindi che non si tratti di una moda passeggera e tanto meno di una vera e propria moda: si rivela essere uno stile di vita dalle grandi qualità. Sempre di più il pubblico sta prendendo coscienza della differenza qualitativa del suono emesso dal vinile: ad esempio nel Regno Unito è preferita la distribuzione di 33 e 45 giri rispetto al cd”.

“Che il vinile abbia un’altra qualità è un dato indiscusso – concludono i promotori della fiera – semplicemente una piccola nicchia ancora aveva conservato qualche disco e giradisco (ne è un fatto che il mercato dei giradischi prodotti ora sia in calo contro la crescita del mercato dei giradischi usati, molto più apprezzati) e deciso di rispolverarlo. Da qui sono sorte realtà fieristiche e Record Shop specializzati in vinili, poi è arrivata la grande distribuzione e il fenomeno si è espanso a macchia d’olio”.