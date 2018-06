Festival Pianistico Internazionale – Concerto di Lilia Salsano

Lilia Salsano si esibirà nella Sonata per pianoforte n. 23 in Fa minore, Op. 57 – “Appassionata”.

Lilia Salsano è una delle giovani pianiste argentine più eccellenti e affermate della sua generazione. Nella sua carriera professionale si includono numerose presenze in festival internazionali e distinzioni a livello nazionale e internazionale. Si è esibita in recital come solista nell’ambito di complessi di musica da camera e solista d’orchestra nelle più rinomate sale argentine e all’estero.

Si è presentata all’estero dimostrando il suo talento artistico in Stati Uniti, Spagna, Francia, Italia, Belgio, Serbia, Brasile, Paraguay e Uruguay e si è esibita in festival d´eccellenza come il Festival Martha Argerich – Buenos Aires e 11th International Piano Week 2008 a Wavre in Belgio, 6th World Piano Conference a Novi Sad, Serbia, il 2° Congresso Internazionale di Piano, il virtuosismo pianistico di compositori latinoamericani in Università Nazionale delle Arti – Argentina.

Durante il 2013, invitata dalla Boston University (USA), ha dato concerti negli Stati Uniti: il più importante è il cosiddetto “Viaggio attraverso l’America Latina”, tenutosi presso il prestigioso Tsai Performance Center dell’università. Come conseguenza del suo passaggio di successo attraverso Boston lo studio Triton Musical Services ha rilasciato sul mercato statunitense dal vivo concerto tenuto in questa città in CD / DVD (“Una notte al Tsai Performance Center”). Disponibili in Spotify “Tangada for the left hand” (dedicata a Lilia Salsano) e “Three Tangos”.