Festival Pianistico Internazionale – Concerto di Claudio Cozzani

Nell’ambito dei XXX Concerti di Primavera – Festival Pianistico Internazionale il pianista italiano Claudio Cozzani si esibirà nel concerto dal titolo “Debussy e il suo tempo”, nel centenario della morte.

In programma i brani:

Debussy (1862-1918) Dal I Libro dei Preludi -La cathédrale engloutie- La danse de Puck -.Minstrels

Franck (1822-1890) Preludio,corale e fuga

Debussy (1862-1918) Clair de Lune da “Suite Bergamasque”

Debussy (1862-1918) La plus que lente

E. Granados (1867-1916) Danza Spagnola n.5 op.37 “Andaluza”

Granados (1867-1916) Valses Poeticos- (Preludio – 1. Melodioso – 2. Tempo de Valse Noble – 3. Tempo de Valselente – 4. Allegro umoristico – 5. Allegretto – 6. Quasi ad libitum – 7. Vivo – 8. Presto)

Debussy (1862-1918) Valse Romantique

Claudio Cozzani è nato a La Spezia, ha conseguito il diploma di Pianoforte presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova nel 1986. Formatosi alla scuola di maestri quali Roberto Cappello, Daniel Rivera e Franco Trabucco, ha seguito corsi di perfezionamento con Pier Narciso Masi, Piero Guarino, Alexander Lonquich ed all’Accademia Chigiana di Siena con Joaquin Achucarro. Inoltre ha compiuto studi di perfezionamento pianistico con il pianista polacco Marek Drewnowski. Premiato in vari concorsi pianistici, ha tenuto oltre 600 concerti in Italia ed all’estero (Svizzera, Spagna, Germania, Romania, Repubblica Popolare Moldava, Polonia, Slovenia, etc…).

Ha eseguito concerti di Mozart, Beethoven e Chopin con diverse orchestre dell’Est europeo. Il repertorio proposto nei concerti solistici è composto da ricercati programmi tematici (La Spiritualità da Bach a Liszt, Omaggio al Valzer, Dalla Spagna al Sudamerica, Alma Latina, etc…), che contengono anche composizioni del passato di rara esecuzione concertistica. Ha collaborato con importanti solisti quali la clarinettista svizzera Elisabeth Ganter e il violinista Nicolae Tudor (Primo Classificato al Concorso Internazionale “N. Paganini” di Genova 1980).

Inoltre ha collaborato come pianista accompagnatore con importanti cantanti tra cui Aldo Bertolo, Maria Luigia Borsi, Christa Kaegi, Mario Marchesi Leonardi, Massimo Pezzutti, Rossana Rinaldi, Orfeo Zanetti, Sabrina Vitali, Ekaterina Kondrashova e Gianna Queni. Dal 2005 insieme al fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo mondiale nel 2000) ha formato il Duo Gardel, tenendo molti concerti in Italia ed all’estero. Il duo ha pubblicato per la casa discografica “Il Melograno” Records di Roma il CD audio “Duo Gardel live” che ha riscosso grandi consensi.