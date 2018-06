Festival Pianistico Internazionale – Chongxiao Liu e Wei Gong in concerto

Nell’ambito dei XXX Concerti di Primavera – Festival Pianistico Internazionale sabato 16 giugno si terrà il concerto solo e duo piano di Chongxiao Liu e Wei Gong (Cina).

Solo piano Chongxiao Liu:

Liszt Hymn of the Child on Awakening – Funeral

Brahms Three Intermezzos Op. 117 – 2 Rhapsodies Op.79

Two piano:

Brahms Variations on a Theme by Haydn Op.56b

Chongxiao Liu si è laureato con lode al China Conservatory of Music di Pechino ed ha ottenuto la laurea in BM e MM in Piano Performance. Ha studiato a Mosca al Conservatorio Tchaikovsky sotto la guida del Prof. Pavel Nersessian in qualità di visiting scholar. Il pianista cinese è direttore della Middle School Piano Division al Wuhan Conservatory of Music in Cina.

Ha un’intensa carriera come pianista solista e musicista da camera. Si esibisce spesso in Cina e in sedi straniere come Washington DC, Lancaster, Pennsylvania (USA), Francoforte sul Meno, Wehr (Germania), Shumen, (Bulgaria), Ambasciata della Cina a Seul (Corea del sud), Sala Rachmaninoff a Mosca, Conservatorio Tchaiovsky (Russia), Conservatorio di musica e spettacolo teatrale di Cannes (Francia), e Pechino, Wuhan, Qingdao in Cina. Ha registrato Schubert “Wanderer Fantasy in Do Major” D.760 per Hong Kong Radio 4 ed è stato un solista per concerti con China Philharmonic Orchestra e Beijing Film Orchestra. Mr.Liu è stato artista ospite e membro della facoltà al Piano Festivals, a Washington D.C, Lancaster (USA), Dreieich, Francoforte, Wehr (Germania) e Cina.

È stato inoltre invitato a partecipare a molte giurie di concorsi pianistici, tra cui la competizione pianistica della Catholic University of American International, la competizione pianistica Lancaster International (USA), la competizione pianistica Korea-China Youth International (Seoul, Corea del Sud) e molte competizioni pianistiche nazionali in Cina.

Wei Gong ha conseguito il Bachelor of Music e il Master of Music Degrees sotto la guida del Prof. Zhihong Guo del Central Conservatory of Music di Pechino. Negli ultimi anni, la signora Gong ha suonato concerti solisti e da camera in molte città, tra cui Pechino, Wuhan, Jinan e Qingdao (Cina), Cannes (Francia), Dreieich, Koenigstein, Franfurt, Karlsruhe, Wehr (Germania), dove ha registrato musica da camera di Schubert e Beethoven. Lancaster, Pennsylvania, Washington D.C (USA).

È stata pianista ospite al Lancaster International Piano Festival nel 2014 (USA), Deieich International pianoforte festival nel 2016 (Germania), “Tasten” festival pianistico internazionale nel 2017 (Germania). Attualmente, la signora Wei Gong è una professoressa di pianoforte a tempo pieno al Conservatorio di musica di Wuhan, in Cina. Molti dei suoi studenti hanno vinto premi da spettacoli musicali e competizioni.