Ai Bagni Florida in corso Roma 17 prende il via il Festival Loano Cabaret “Premio Florida”. La manifestazione è suddivisa in tre serate.

Nella prima semifinale giovedì 8 agosto saranno in gara 7 comici, oltre ai due ospiti Enzo Paci e Max Pieriboni da “Zelig” e “Colorado”. Passeranno il turno i primi quattro classificati di ogni semifinale, scelti da una giuria composta da Giorgio Molteni (regista di cinema e tv), Raffaella Verga (scrittrice e sceneggiatrice), Mario Mesiano (attore e regista) e Giorgio Caprile (attore e regista).

La seconda semifinale si svolgerà giovedì 22 agosto: oltre ai 7 nuovi comici che si sfideranno in gara, lʼospite sarà il direttore artistico del festival Renzo Sinacori. La serata finale è prevista per giovedì 29 agosto: oltre ai finalisti saranno presenti i comici da “Zelig” e “Colorado” Giancarlo Kalabrugovic, Franco Rossi e Viviana Porro.

Informazioni e prenotazioni: 019668182