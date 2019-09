“Festival della cultura” ad Alassio

Inizia mercoledì 4 settembre e si conclude sabato 7 settembre la kermesse organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Alassio per festeggiare i 25 anni del premio letterario “Alassio Centolibri – un autore per l’Europa”.

Si tratta di un traguardo che il Comune di Alassio festeggia con una quattro giorni dedicata alla riscoperta di volti, luoghi, raccolte che fanno parte della storia, della tradizione e della leggenda della cultura alassina.

Si parte nel pomeriggio del 4 settembre con un doppio appuntamento: il primo alle 18.30 in piazza della Libertà con Bianca Montale e Stefano Verdino, un incontro sul tema “Ricordi di Eugenio Montale”.

Alle 20 il pontile Bestoso tornerà ad animarsi con un aperitivo culturale e con una selezione di letture curata da Giorgio Caprile.

In questa occasione ci sarà uno spazio all’opportunità di scoperta o riscoperta dei luoghi più “preziosi” della città di Alassio sia con le “Passeggiate culturali”, sia con le aperture straordinarie della pinacoteca Richard West e della Memorial Gallery (Viale Hanbury 17 – dal 4 al 7 settembre con orario 10-12 e 17-19; e della pinacoteca e archivio Carlo Levi (Via Gramsci 58 dal 4 al 7 settembre con orario 10-12 e 17-19).

La serata si chiude con una suggestiva passeggiata guidata alla scoperta del “Borgo antico di Alassio di sera”. Quanti volessero prendervi parte potranno trovarsi alle 21 presso il pontile Bestoso.

“In questo contesto – commenta Paola Cassarino – abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione anche ai più piccoli, predisponendo alcuni appuntamenti studiati espressamente per loro”.

Durante la prima giornata del 4 settembre, alle 17 nella Sala bambini della biblioteca civica di Alassio si terrà il laboratorio ludico con partecipazione libera “Giocare con i libri”.

Per tutta la durata del Festival della cultura, ogni giorno, grazie alla collaborazione con i ristoratori dell’AssoRistoBar della città di Alassio sarà possibile degustare menu del territorio, appositamente predisposti.

Per quanto riguarda le altre giornate, giovedì 5 settembre alle 10, ci sarà il ritrovo in piazza della Libertà con il “Tour degli inglesi con visita ai Giardini di Villa della Pergola” (max 20 persone su prenotazione al 0182 648078); alle 17.30 presso il Diana Grand Hotel si terrà “Levi: da Torino a Roma, passando per Alassio” con interventi di Luca Beltrami e Alberto Beniscelli; alle 18.30 in pinacoteca Carlo Levi ci sarà “L’eredità di Carlo Levi” con Luca Beltrami; alle 20 presso il pontile Bestoso, l'”Aperitivo culturale” con il professor Bruno Schivo che racconterà storie e aneddoti di Alassio.

Venerdì 6 settembre, per i bambini, alle 16.30, sempre nella Sala bambini della biblioteca civica si terrà il laboratorio creativo “Baby chef” per il quale, a fini organizzativi è richiesta la prenotazione (0182 648078 oppure biblioteca@comune.alassio.sv.it)​. Alle 17.30 al Diana Grand Hotel si terrà “L’informazione culturale per Mario Tozzi”: Ernesto Ferrero, presidente della giuria del premio “Alassio per l’informazione culturale” intervisterà il vincitore del premio, il giornalista, divulgatore scientifico e conduttore di “Sapiens” su Rai Tre, Mario Tozzi.

Alle 18.30 all’auditorium Roberto Baldassarre della biblioteca civica è in programma “La presenza dell’Italia nelle culture europee”, un dibattito pubblico con gli italianisti Claude Cazalé-Berard, Michel Ossner, Martin McLaughlin e Roberto Francavilla.

Alle 21.30 in piazza Partigiani ci sarà il conferimento del premio “Alassio per l’informazione culturale” a Mario Tozzi. Conduzione e interviste a cura del professore Ernesto Ferrero.

Sabato 7 settembre, alle 10 con ritrovo in piazza della Libertà si terrà “Pittori ad Alassio: West, Levi e Studio Beniscelli”; alle 16.30 al Diana Grand Hotel, l’intervista a Gerry Scotti, da sempre – salvo rarissime eccezioni – presentatore della serata finale del premio Alassio Cento Libri.

Alle 18 all’Hanbury Tennis Club è indetto “Vittoriani ad Alassio” con Alessandro Bartoli, Denis Dardani, Lady Carolyn Hanbury e Jacqueline Rosadoni Poole, mentre alle 21.30 in piazza Partigiani ci sarà la cerimonia di premiazione di Nadia Terranova che, con il romanzo “Addio Fantasmi” (Einaudi), si è aggiudicata il premio Alassio Centolibri – Un autore per l’Europa.

La serata sarà presentata da Gerry Scotti, mentre Nadia Terranova riceverà il premio dalle mani del vincitore dell’edizione 2018, lo scrittore Roberto Alajmo.