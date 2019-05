Festival AlbiStrings 2019 – Musica e arte liutaria nelle Albisole

Da giovedì 30 maggio a domenica 16 giugno il Muda ospita il Festival AlbiStrings, cinque eventi musicali e una mostra di strumenti musicali fra tradizione e innovazione del liutaio albisolese Giuliano Calcagno. Il festival, nato nel 2018 da un’idea di Associazione ArtINcanto e Accademia Musicale Albisolese, vuole anche quest’anno focalizzare l’attenzione su risorse musicali originali e potenzialità artigianali del nostro territorio.

Apertura giovedì 30 maggio alle ore 20:30 con la presentazione degli eventi musicali e della mostra “Il liutaio tra arte e mestiere”, a seguire il concerto “Acoustic Voyage” del talentuoso chitarrista albissolese Lorenzo Piccone con Federico Fugassa al contrabbasso e basso elettrico.

Venerdì 7 giugno alle ore 21 suoneranno tre eccellenze genovesi, ovvero Luca Falomi (chitarra), Riccardo Barbera (contrabbasso), Rodolfo Cervetto (batteria) con il progetto originale “Esperanto”.

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno tre giorni dedicata all’arpa e alle sue molte declinazioni musicali. Venerdì il duo flauto traverso – arpa classica di Giovanna Savino ed Eva Randazzo in “Dall’opera al ‘900”, sabato Eliana e Katia Zunino (voce, arpa celtica e percussioni) in “Le corde dell’Anima”, domenica sarà la volta dell’estroso Adriano Sangineto in “Arpa Creativa”.

Per quanto riguarda gli eventi collaterali sabato 15 maggio alle 15 si terrà un workshop di arpa celtica con Katia Zunino e di canto con Eliana Zunino, domenica 16 alle 14:30 il workshop con Adriano Sangineto. La manifestazione è promossa dall’Associazione Cultura e Solidarietà e dal Comune.