Festa Sociale del CAI di Savona con polentata e giochi per bambini

Il Club Alpino Italiano organizza per domenica 29 settembre la festa sociale, un’occasione per festeggiare la fine dell’estate e ritrovarsi tutti insieme, soci e non soci, al Rifugio Savona a Garessio, dove si potranno gustare in allegria vari tipi di polenta con diversi condimenti (salsiccia, formaggi, spezzatino), il tutto annaffiato da un po’ di vino e altre bevande.

Per un po’ di divertimento in più ci saranno la lotteria e per i bambini la possibilità di partecipare gratuitamente alla palestra di arrampicata oltre a un simpatico laboratorio di creazione di figure con erba e fieno (cuori, fiori, etc.).

La partecipazione alla festa sarà gratuita per i soci CAI e per i bambini fino a 12 anni, per tutti gli altri (non soci CAI di età superiore ai 12 anni) la quota da pagarsi in contanti in loco sarà di € 5 e comprenderà polenta e bevanda. È necessario prenotarsi.

Per chi ha piacere di fare il viaggio insieme o non conosce il posto la partenza sarà alle ore 8 dal parcheggio della piscina di Legino mentre con tutti gli altri ci si ritroverà direttamente al Rifugio Savona.