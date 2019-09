“Festa per La Dora va al mare” a Noli

Sabato 14 settembre dalle 17 la libreria “La Dora va al mare” di Noli festeggia i due mesi dalla sua apertura e per dire arrivederci al prossimo anno a Noli, organizza una festa nel pomeriggio.

Il programma prevede:

– alle 17 collegamento telefonico con Stefania Auci, autrice del romanzo “I Leoni di Sicilia”, libro più venduto in Italia e a Noli. Con l’autrice dialogheranno i librai e il pubblico in sala. Al termine della telefonata verrà presentata la collezione autunno-inverno con dieci libri appena usciti o di prossima pubblicazione;

– alle 18, sempre in libreria, incontro con Massimo Recalcati, autore di numerosi libri tra cui “Mantieni il bacio” e “La notte del Getsemani”. Sarà l’occasione per fare due chiacchiere con lo scrittore sui libri della sua vita e i suoi progetti futuri;

– alle 21.30 Hell O’ Dante. Canto V. L’Inferno di Dante raccontato da Saulo Lucci: la libreria e il Comune di Noli sono lieti di presentare uno spettacolo di narrazione che affronta l’Inferno raccontato da Dante.

Attraverso una rigorosa ricerca e il commento di brani pop-rock suonati dal vivo, Saulo Lucci sviscera le terzine e i personaggi in esse racchiusi, la situazione storica e le pene tanto mirabilmente dipinte così come il pensiero dell’autore. Nel V canto incontreremo i due amanti più famosi della storia della letteratura italiana: Paolo e Francesca puniti nel cerchio dei Lussuriosi.

Lo spettacolo si terrà presso la Loggia della Repubblica Nolese. L’ingresso è libero.

La libreria, che chiuderà ufficialmente il 30 di settembre, vuole così ringraziare tutti coloro che l’hanno aiutata a crescere e a migliorare giorno dopo giorno dando appuntamento al prossimo anno… “stessa spiaggia e stesso mare”.

Per info: 338 8340334 e pontesulladora2@gmail.com.