Festa in Bianco per i Lions allEssaouira

Squadra (e idea) che vince non si cambia, devono aver pensato i Lions di Albenga, Alassio, Loano e Finale Ligure e i rispettivi Leo Club, la loro emanazione giovanile: da più di dieci anni organizzano una festa in bianco che ha nel tempo raccolto decine di migliaia di euro e quest’anno si terrà venerdì 12 luglio all’Essaouira di Albenga.

Gli oltre 2000 € raccolti dell’estate 2018 avevano contribuito ad acquistare un pulmino per la UILDM sezione di Albenga mentre quest’anno il ricavato andrà devoluto alla Fondazione Banca degli Occhi “Melvin Jones”, struttura con sede a Genova che si occupa dell’espianto e conservazione delle cornee, permettendone così l’espianto e restituendo la vista in oltre il 92% dei casi.

Durante la serata verranno inoltre raccolti gli occhiali usati da destinare al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati: vecchi modelli che giacciono inutilizzati in qualche cassetto possono diventare di vitale importanza in altre parti del mondo, permettendo di usufruirne a chi ne ha bisogno e non ha le possibilità per comprarli. Non solo all’estero ma anche in Italia in caso di emergenze: subito dopo il terremoto de L’Aquila la Protezione Civile chiese ai Lions 4600 paia di occhiali per chi era scappato da casa senza portarli con sé. Il giorno dopo arrivarono tutti gli occhiali richiesti. Il centro si occupa di pulirli catalogarli e conservarli in attesa di spedirli dove ne venga fatta richiesta.

Per chi volesse partecipare la quota è di 40 €, di cui 10 destinati alla Fondazione Banca degli Occhi “Melvin Jones” (per gli under 30 quota ridotta a 35 €, di cui 5 alla fondazione).