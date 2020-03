“Festa e Solidarietà” – Toirano si tinge di giallo per celebrare le donne

In occasione della Festa della Donna da domenica 8 marzo le vetrine e gli spazi delle attività commerciali di Toirano si coloreranno di giallo con allestimenti e composizioni a tema, di natura floreale e artistica, accompagnati da frasi dedicate al mondo delle donne.

Promossa dal Comune in collaborazione con i commercianti e le strutture ricettive, che l’hanno da subito accolta e condivisa con entusiasmo, l’iniziativa “Festa e Solidarietà” si concluderà sabato 28 marzo con la giornata della consapevolezza sull’endometriosi.

“Come amministrazione ci è sembrato doveroso celebrare il mondo femminile non solo evocandone il senso di appartenenza e il ruolo nella società del passato e del presente attraverso frasi e citazioni ma cercando di sensibilizzare i cittadini, uomini e donne, nei confronti di una malattia cronica e invalidante, come l’endometriosi, che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia e 175 milioni nel mondo e può danneggiare l’apparato riproduttivo femminile e altri organi vitali”, spiega la consigliera con delega agli Eventi e alle Manifestazioni Roberta Tognoloni.

Sono numeri che devono far riflettere e incentivare una maggiore consapevolezza dell’esistenza di questa malattia. Nell’occasione verrà anche distribuito materiale informativo e divulgativo messo a disposizione dalla Fondazione Italiana Endometriosi e dal Team Italy della WorldWide Endomarch.