Festa di Sinistra Italiana a Cantagalletto

Dal 18 al 21 luglio si tiene la Festa di Sinistra Italiana presso la Società di Mutuo Soccorso Cantagalletto a Savona, che quest’anno sarà anche festa regionale. La manifestazione avrà inizio giovedì 18 luglio alle ore 19 con il dibattito “Dal mare all’entroterra: amministratori lasciati soli, serve una nuova bussola politica”, coordinato da Mario Muda, con Gianni Pastorino, consigliere regionale di Rete a Sinistra, i sindaci Nicola Isetta (Quiliano), Cristian De Vecchi (Carcare) e Fabrizio Antoci (Urbe) e Marco Ravera, consigliere di Rete a Sinistra del Comune di Savona.

Ottimo anche il menù con moltissimi piatti caratteristici della cucina ligure, dalla panissa alle focaccette di patate, i ripieni di verdura, il brandacujun, le lasagne al pesto, il minestrone, la buridda di seppie e quella di stocche, la farinata e così via. Sarà anche un momento per divertirsi ascoltando musica con The Lonesome Pynes, che si esibiranno venerdì 19 luglio, e lo Studio Nadar domenica 21 luglio mentre sabato 20 luglio si ballerà con Emblema dj.

Venerdì 19 luglio alle ore 19 il dibattito sul tema “Savona: uscire dal declino è possibile? Idee a confronto per un nuovo futuro”, coordinato da Mimmo Lombezzi, cui parteciperanno Andrea Pasa, segretario generale della CGIL Savona, Valter Sparso, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e un rappresentante dell’Unione Industriali di Savona.