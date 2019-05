Festa di Sant’Isidoro 2019

Dopo anni di assenza torna per il secondo anno la ritrovata Festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. L’Assessorato comunale al Turismo insieme all’Associazione Vecchia Albenga, promotori della manifestazione con la collaborazione delle associazioni di categoria agricole e la Cooperativa l’Ortofrutticola, hanno inteso far ritrovare quella antica e storica devozione popolare che la forte componente agricola della popolazione albenganese ha sempre avuto riguardo a questo santo.

Domenica 18 maggio, confidando nel bel tempo, dalle ore 10 e per tutto il giorno saranno presenti in centro storico gli agricoltori con i loro mezzi, i loro prodotti e alcuni animali. Nel pomeriggio alle ore 18:30 verrà officiata la Santa Messa nella Chiesa Santa Maria in Fontibus, cui seguirà la processione e al termine la benedizione dei trattori e degli animali.

Tra le collaborazioni nate per questa festa quest’anno Orazio Fasino, collezionista di fotografie d’epoca, ha fornito la foto che appare sul manifesto, anteriore al 1938, in cui si vede la trebbiatura in piazza Petrarca (piazza della Croce Bianca) e a destra sullo sfondo il palazzo già sede dell’Asilo “E. Siccardi”. Potrete curiosare tra le antiche suggestioni delle foto d’epoca di una Albenga contadina e non solo sul sito web Immaginistorichealbenga.it.