Anche quest’anno torna la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate a Varigotti. Venerdì 17 gennaio alle 17:30 si terrà il Rosario e alle 18 la Messa.

Sabato 18 gennaio dalle ore 16 nel piazzale tra chiesa e oratorio ci aspettano la merenda in compagnia e la pesca di beneficenza per la locale scuola materna (in caso di maltempo all’interno dell’oratorio).

Sarà possibile anche visitare il Presepe dei Giovani di Varigotti nell’Oratorio Sant’Antonio. Alle 17:15 ci sarà la benedizione del pane e degli animali, seguita dal Rosario e dalla Messa.