Festa di Santa Rita 2019

Mercoledì 22 maggio Savona, in particolare il quartiere dell’Oltreletimbro, onorerà come ogni anno santa Rita da Cascia, una devozione molto sentita in tutta la città. Nella chiesa di piazza della Consolazione dalle 8 alle 18 si svolgerà la tradizionale benedizione delle rose, a cura dei diaconi, mentre alle 11 e alle 18 saranno celebrate le Messe. L’Arciconfraternita della Santissima Trinità animerà i momenti di preghiera con la meditazione del Rosario e alle 12 si reciterà la supplica a santa Rita. Dalle 9:30 alle 10:30 e dalle 15 alle 17:30 sarà disponibile un sacerdote per le confessioni.

Non mancherà la fiera con i banchetti che animeranno tutto il quartiere ma ormai da qualche anno la festa significa anche un’occasione di incontro e collaborazione fra fratelli in Cristo: la chiesa è infatti affidata alle cure della comunità rumeno ortodossa ma per l’intera giornata della festa torna ad essere a piena disposizione dei fedeli cattolici, in uno spirito di autentica amicizia che vede in prima fila la già citata arciconfraternita, la Parrocchia San Paolo, guidata da don Germano Grazzini, e tutta l’Unità Pastorale dell’Oltreletimbro.

“Anche quest’anno si rinnova la devozione a santa Rita ma non è un mero atto esteriore – spiega la priora Milly Venturino – L’affetto non è solo dei savonesi ma anche di altre persone, a partire dagli ortodossi, e questo conferma che la pietà popolare è fondamentale”.

“Mi auguro che la festa sia sempre più bella – commenta padre Giorgio Andronic – occorrerebbe affidarsi ogni giorno ai santi, esempi che tutti i cristiani devono seguire”.