Festa di San Rocco a Castagnabuona

Venerdì 16 agosto la Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce di Castagnabuona, frazione di Varazze, celebra la tradizionale Festa di San Rocco. Alle ore 18 sarà officiata la Santa Messa, seguita dalla solenne processione.

Sabato 17 agosto, come ormai consuetudine, ci si ritrova tutti insieme in piazza per una cena a cui sono invitati gli abitanti della frazione e i simpatizzanti. L’intenzione è trascorrere una serata in amicizia.

Chi vuol portare qualcosa è ben accetto ma si può anche partecipare senza portare nulla, basta la presenza!