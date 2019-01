Festa di san Giovanni Bosco all’Oratorio di Varazze

L’Oratorio Salesiano di Varazze si prepara a festeggiare san Giovanni Bosco. Sabato 26 gennaio alle 21 don Maurizio Lollobrigida presenta la Strenna 2019 alla Famiglia Salesiana e a tutta la cittadinanza.

Domenica 27 alle 11 Messa solenne nella Chiesa Sant’Ambrogio, celebrata da don Claudio Doglio e animata dalle corali parrocchiali, quindi pranzo per tutta la Famiglia Salesiana e gli Amici di Don Bosco (menù bimbi compreso di ingresso al cinema nel pomeriggio), e alle 15 “Io sono una missione #perlavitadeglialtri”, testimonianza di un servizio davvero speciale. A seguire tornei di calcio a 5 e ping pong.

Nei giorni successivi tre importanti celebrazioni eucaristiche in oratorio, tutte alle 18. Martedì 29 gennaio Messa con padre Giovanni e preghiera per i malati assieme all’Unitalsi. Mercoledì 30 gennaio con don Emanuele De Maria e l’animazione del coro “Chicchi di Riso” si pregherà per i giovani di Varazze insieme a animatori, capi scout, catechisti, insegnanti, allenatori. Giovedì 31 gennaio, festa liturgica di san Giovanni Bosco, la Messa presieduta dal vescovo Calogero Marino con i canti del Coro Arcobaleno. Sabato 2 febbraio alle 17 spettacolo in teatro “Don Bosco, una vita, una missione” e seguire polenta per tutti.