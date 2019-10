Festa di Halloween & Polentata al Parco AsinOlla

Sarà un fine settimana tutto da vivere al Parco Natura AsinOlla di Pietra Ligure, che prosegue la sua ricca programmazione autunnale di eventi.

Halloween la notte del 31 ottobre? Non solo! Sabato 2 novembre dalle ore 14:30 vi aspetta uno speciale pomeriggio grazie al divertimento assicurato con l’animazione in mezzo alla natura, la festa in maschera, i giochi per bambini e la merenda per tutti.

Si proseguirà con un’altra iniziativa dal sapore autunnale: domenica 3 novembre dalle ore 12:30 AsinOlla organizza infatti la Polentata con un menù all’insegna della polenta, vari condimenti e antipasti (costo: 15 €). Inoltre la nuova offerta outdoor: dalle ore 15 trekking con gli asini alla scoperta del magnifico entroterra e dei suoi percorsi itinerari con gli amici a quattro zampe ospiti della struttura (15 € adulto, 7 € bambino).