Sabato 9 marzo dalle 15:30 tutti insieme alla Corte di Mare, in via Monte Grappa a Varazze, dove, come d’abitudine, si chiudono le feste di Carnevale con il Centro Maya, la Pentolaccia e il truccabimbi.

Grandi e bambini romperanno le pentolacce offerte dai Soci Coop di Varazze. Inoltre per i più piccini sarà organizzato il truccabimbi con la collaborazione del Centro Maya di Savona.