Festa delle Scuole d’Autunno all’Essaouira Disco

Dopo una bellissima festa di Halloween venerdì 22 novembre dalle ore 22:30 alla discoteca Essaouira ad Albenga continua la collaborazione tra Strobe srl e AGA Associazione dei Giovani di Alassio con la Festa delle Scuole d’Autunno, dedicata agli studenti delle scuole della provincia di Savona, tra cui l’Istituto “Giordano Bruno”, l’ISS “Giancardi” e l’IPSIA di Albenga, l’ISS “Falcone” di Loano, l’ISSEL IPSIA e Alberghiero di Finale Ligure, l’Alberghiero e il “Don Bosco” di Alassio.

Come sempre la festa promuoverà un divertimento sano e responsabile contro gli eccessi dell’alcol e le droghe. Grazie all’attenta organizzazione di AGA e Strobe e in collaborazione con Assoristobar sarà diffusa la campagna di sensibilizzazione “Bevi responsabilmente, bevi meglio” per rendere maggiormente consapevoli i giovani sul tema.

“Queste iniziative sono molto importanti e fanno si che i giovani si divertano sempre con un fondo di riflessione – dichiarano gli organizzatori – gli orari di apertura della festa sono stati anticipati per venire incontro alle esigenze dei giovanissimi”.

Per gli studenti che volessero raggiungere il locale in maniera più comoda e sicura è a disposizione un servizio di navetta gratuita dalle ore 23 da piazza del Popolo ad Albenga e dalla stazione ferroviaria di Alassio. In partnership con l’evento La Taberna del Foro Albenga, Twenties Albenga, Rudy Cafè Alassio. Ticket in prevendita online a 15 € con drink su Ticketsms.it.