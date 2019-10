Festa delle Scuole all’Essaouira

Venerdì 22 novembre torna la Festa delle Scuole, il party one night dedicato agli studenti della provincia di Savona. Tra i più famosi istituti il “Giordano Bruno”, ISS “Falcone”, ISSEL Finale Ligure, Alberghiero, “Don Bosco”, Agrario”, ITIS, IPSIA.

Il nostro angolo Photo Booth sarà a vostra disposizione tutta la serata! Servizio navetta gratuito da Alassio ad Albenga. Line Up: Andrew Bax // Ciabi // Mad Fiftyone.

Apertura ore 23. LISTA Valida fino a 00:30: lista e acquisto online: 15 € (Fino ad esaurimento), alla porta 20 €. Scrivici in direct per esser messo in lista: http://bit.ly/InstaStrobe.

Special Friend:

↪ Giovani Alassio

↪ La Taberna del Foro

↪ Rudy Cafè Alassio

↪ Twenties Cocktail Club

↪ Meet Comunicazione