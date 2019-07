Festa dell’Agricoltura a Villanova d’Albenga

Torna la Festa dell’Agricoltura a Garlenda! Dal 4 al 6 agosto si terrà la 12a edizione.

Cucina tipica ligure, dalle ore 19:30, con i 4 di Albenga e si potranno gustare specialità come ravioli di boraggine, coniglio con olive taggiasche, tagliere di formaggi del savonese e Carne alla griglia.

Inoltre si potranno acquistare prodotti agricoli al Mercatino dell’Orto Ligure.

Le serate saranno accompagnate da ottima musica:

2 agosto, Laura Fiori

3 agosto, Libero Arbitrio

4 agosto, Sorrisi e musica

La Festa dell’Agricoltura è un evento organizzato, dal 2006, dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Savona, in collaborazione con la CIA Liguria. Si svolge il primo fine settimana di agosto.

La festa è principalmente un’occasione per mettere in relazione produttori e consumatori, ma anche un importante punto di incontro per gli operatori del settore agricolo.

Alla Festa dell’Agricoltura troverete stand con prodotti locali e gastronomici, verranno organizzate serate danzanti, degustazioni e vendita prodotti tipici.