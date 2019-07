Festa della Solidarietà AVIS a Pallare

Dal 1° al 4 agosto, cucina tipica, musica, sport, Lisotti, giochi per bambini a Pallare, nella 22esima edizione della Festa della Solidarietà Avis.

A partire da giovedì 1 agosto apertura 12ª ed. dell’Esposizione-Mercato Pallare e Punto Moto 30th Anniversary con esposizione moto da competizione e classiche.

Tutte le sere dalle ore 19 apertura degli stand gastronomici con gli speciali menù dell’AVIS sotto la nuovissima tenso-struttura e gli immancabili lisotti.

Test Ride Kawasaki in collaborazione con Punto Moto Pallare.

Prova permessa solo a chi in regola con patente e munito di abbigliamento idoneo e casco da motociclista.

Iscrizioni sul posto.

Durante tutta la Festa, giochi per bambini, stand espositivi e 1.000 sorprese!

In collaborazione con: S.M.S. Il Circolo di Pallare, Italcaccia, Pro Loco Pallare.

Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Ingresso sempre gratuito