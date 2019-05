Festa della Mamma 2019 a Vado Ligure

Domenica 12 maggio ai giardini Cristoforo Colombo di Vado Ligure il pomeriggio sarà tutto “in rosa” con la grande Festa della Mamma! Musica, set fotografico, intrattenimento: tante e diverse tra loro le iniziative in programma.

Alle ore 15:30 e 17 le esibizioni di canto: la scuola DNA Musica con i suoi quindici componenti dedicherà alle mamme presenti canzoni a tema. Dalle 15 alle 18 il set fotografico. Un’acconciatrice e una fotografa renderanno protagonista ogni mamma con un tocco professionale: un leggero, veloce e scintillante trucco con acconciatura e foto ricordo.

Dalle 15 alle 18 ance l’intrattenimento per i bambini: mentre le mamme saranno coccolate l’Associazione Capriole sulle Nuvole avrà il piacere di intrattenere i bimbi con due stand di attività, in cui sarà proposto uno spettacolo dei Pigiamini e uno dei Minions. Non mancheranno i giochi e un’emozionante caccia al tesoro.