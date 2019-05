Festa della Felicità a Castelvecchio di Rocca Barbena

Domenica 9 giugno appuntamento a Castelvecchio di Rocca Barbena con la terza edizione della Festa della Felicità, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Come di consueto l’animatrice Piuma accompagnerà bambini, ragazzi e quest’anno anche solo i genitori in un’entusiasmante giornata di giochi e attività creative intitolate “Diventa l’eroe della tua vita!”.

Riconoscendo il prezioso valore aggiunto che porta Piuma con i suoi laboratori, quest’anno la Pro Loco ha organizzato orari e fasce di età precisi per coinvolgere meglio i partecipanti, il tutto in uno spazio esclusivamente dedicato. Proprio grazie alla suddivisione di età e alla nuova organizzazione degli spazi del borgo, mattina e pomeriggio saranno continuamente ricche di proposte senza escludere nessuno.

In rinforzo al ricco programma ci sarà il laboratorio di “Luce e colori” per creare scientificamente l’arcobaleno, “Crea il dido naturale”, “Storie in movimento”, “La felicità nell’arte con Matisse” e molto altro. Altre novità arricchiranno questa terza edizione: Eyes Contact per tutti nel pomeriggio alle ore 15; Il mercatino del “Baby Baratto” (si potranno portare un massimo di 5 oggetti / giochi per bambini, ben tenuti e si potrà scambiarli direttamente al tavolo dedicato); tramite un test sarà possibile scoprire i talenti di ogni membro della famiglia in 10 minuti; il truccabimbi.

Anche quest’anno la street band Forzano di Savona creerà la colonna sonora del pomeriggio regalando ai presenti il suo talento, prima dell’esplosione di allegria del Festival dei Colori in piazza Cavour alle ore 18, per chiudere in bellezza e divertimento la giornata. Alla Festa dei Colori verrà consegnato un buono di prova per pista kart di Albenga e i più colorati verranno premiati con biglietti omaggio per il Parco Acquatico Le Caravelle e il cinema MultiPlex di Albenga.

Tutte le attività sono gratuite. In vendita saranno solo le bustine dei colori per chi vorrà partecipare al divertentissimo evento (1 € a bustina). Per chi vuole si potrà consumare il pranzo nel giardino panoramico della Pro Loco, in cui sarà a disposizione un menù appetitoso e… felice, ma soprattutto ecosostenibile con piatti, bicchieri e posate biodegradabili.