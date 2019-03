Festa della Donna con l’ambulanza al femminile della Croce Rossa

La Croce Rossa di Alassio intende celebrare l’8 marzo, Festa della Donna, con una nuova iniziativa rivolta a tutte le donne. Domenica 10 marzo in via Torino sarà presente un’ambulanza tutta al femminile in cui verranno misurati i principali parametri vitali (pressione arteriose, frequenza cardiaca, quantità di ossigeno presente nel sangue).

Si potrà anche effettuare una donazione alla Croce Rossa per l’acquisto di materiale sanitario e ricevere un piccolo presente dalle volontarie.

Il ricavato sarà finalizzato all’acquisto di attrezzature importantissime per poter sempre migliorare la professionalità dei volontari e delle volontarie a favore della cittadinanza e dei turisti.