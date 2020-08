Festa del Mare di Ferragosto, raduno amatoriale di pesca a Celle Ligure

Promossa dal Comune di Celle Ligure in collaborazione con lo Sporting Club Celle Pesca Sportiva e la partecipazione dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, sabato 15 agosto si terrà la tradizionale Festa del Mare di Ferragosto, un’escursione in barca con battuta di pesca al bolentino o canna da natante, libera a tutti coloro che siano dotati d’imbarcazione.

La competizione si svolgerà nelle acque marine antistanti la zona Roglio con ritrovo alle ore 6:30 presso la base nautica dello Sporting Club Celle Pesca Sportiva, inizio alle 8 e fine alle 10:30. In caso di avverse condizioni meteorologiche l’iniziativa verrà disputata in data 16 o 22 agosto.

La premiazione dei partecipanti al raduno amatoriale di pesca, occasione di necessari e utili momenti socio-aggregativi, in particolare per la terza età, esclusivamente ad invito, si svolgerà domenica 16 agosto alle ore 17 presso l’arena teatrale retrostante il Municipio.

Classifica e ormai tradizionale manifestazione sportiva e socio-aggregativa, voluta dalle associazioni dei due paesi dell’estremo levante savonese, nel giorno di maggior presenza turistica, per dare visibilità e conservare le più antiche tradizioni marinare liguri e, nel contempo, mantenere e consolidare rapporti di amicizia e collaborazione tra le comunità di paesi limitrofi e, non meno importante, offrire momenti di serena e spensierato divertimento, tra persone che condividono la stessa passione di “amore” per il mare, che li vede da sempre impegnati, in prima fila, nella protezione e conservazione del suo ambiente, fin troppo abusato e gravemente minacciato.

I soci e familiari delle due associazioni sono da tempo noti per il quotidiano impegno, per quanto nelle loro possibilità, a cercare di mantenere pulito il mare e la costa dei rispettivi paesi. Un’impresa sicuramente titanica, ma, la passione e quell’irresistibile istinto che li lega al mare, non li fa demordere.

“Per noi è una questione di DNA – dichiarano i due presidenti, il cellese Liano Lusso e il varazzino Alberto Patrucco – Quando siamo in mare o passeggiamo sulla spiaggia e la scogliera non possiamo fare a meno di raccogliere purtroppo gli immancabili rifiuti, che, anche se abbandonati lontano, sulle nostre belle colline e monti, qui sulla costa e nel nostro amato mare, inesorabilmente sempre giungono. Raccogliamo, separiamo e ricicliamo! Siamo nel nostro amato mare a vivere e godere nell’ammirare la perfezione e bellezza di una natura unica che unisce i nostri due paesi: Celle Ligure e Varazze”.