Festa del Mare alla Polisportiva San Nazario

La tradizionale Festa del Mare, giunta alla 40esima edizione e organizzata dalla Polisportiva San Nazario di Varazze, è da sempre un appuntamento molto atteso: quest’anno si terrà da venerdì 9 a martedì 13 agosto. Piatti tipici liguri e tanta musica con bravi professionisti che riempiranno le serate dei tanti turisti e varazzini, assidui e fedeli frequentatori della manifestazione, che si svolge nell’ambito dei festeggiamenti per i santi Nazario e Celso, patroni del rione.

Ogni sera alle ore 19 apriranno gli stand gastronomici e si potranno assaggiare le tante specialità tipiche liguri, preparate dagli esperti chef convocati: pesce, carne e le famose focaccette della Poli e ogni sera il piatto del 40° a sorpresa. Per l’occasione in collaborazione con la gelateria I Giardini di Marzo si potrà degustare “Poli Poli”, il nuovo gusto del gelato dei 40 anni della Festa del Mare.

Le serate a partire dalle ore 21:30 saranno animate dalla musica dal vivo. Venerdì 9 e sabato 10 Mario Vasiliadis (King of the mix). Domenica 11 Nino Morena: un grande fisarmonicista, un talento innato che possiede un tocco sensibile e delicato, capace di diventare magico quando si posa sui bottoni della sua fisarmonica cromatica, un tocco e una sensibilità che sanno offrire sensazioni ed emozioni, capaci di arrivare nel profondo del cuore della gente che lo ascolta. Lunedì 12 dj Roby. Martedì 13 la Grande Orchestra Spettacolo di Nanni ’60 (musica anni ’60 e ’70).

Successo garantito per questa lunga Festa del Mare, che si ripete anno dopo anno per merito dei soci della Polisportiva e dei tanti volontari che si adoperano per garantire l’ottimo servizio e la naturale qualità dei cibi serviti, conditi con tanta cortesia, contagiosa allegria e coinvolgenti serate musicali.

In caso di pioggia in una delle serate la festa proseguirà mercoledì 14 agosto.