Festa del Fiore e degli Alpini a Loano

Domenica 9 giugno si terrà la 53^ edizione della la tradizionale “Festa del Fiore” organizzata dall’associazione “Amici del Carmo” con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Da quest’anno la Festa non si tiene più il 2 giugno, come da tradizione, ma nella seconda domenica dello stesso mese di giugno; inoltre, a partire da questa edizione la manifestazione può contare sul supporto del Gruppo Alpini di Loano e sulla partecipazione di gruppi di Alpini provenienti da tutta la provincia di Savona. Proprio per questo motivo da ora l’evento si chiamerà “Festa del Fiore e degli Alpini”.

Il programma della giornata prevede in mattinata il ritrovo in vetta; alle 11 sarà celebrata la santa messa presso la “Baita del Carmo” e alle 12.30 prenderà il via il “pasta party”.

Gli “Amici del Carmo” sono un’associazione no profit che si prefigge l’obiettivo di far rivivere le tradizioni tipiche del monte che sovrasta il territorio di Loano e Pietra, conservare la baita-rifugio che si trova sulla sommità del monte e preservare e valorizzare l’ambiente naturale circostante.

Per informazioni ed aggiornamenti in caso di maltempo è possibile contattare gli “Amici del Carmo” al numero 366.73.56.233, visitare il sito www.amicidelcarmo.it o le pagine Facebook ed Instagram.