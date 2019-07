Festa del Beato Jacopo da Varagine

Grande fermento a Varazze per due avvenimenti di grande impatto religioso ed emotivo, promossi dalla Comunità dei Padri Domenicani di Varazze: sabato 13 e lunedì 22 luglio, secondo il programma annunciato dal priore padre Daniele Mazzoleni, ci sarà rispettivamente la Festa del Beato Jacopo e l’arrivo delle reliquie di santa Bernadette.

Nelle parole del superiore dei Domenicani echeggia l’importanza di tali importanti appuntamenti, oltreché per l’affetto al beato Jacopo, compatrono di Varazze insieme a santa Caterina da Siena, anche per l’eccezionale arrivo delle reliquie di santa Bernadette, che “testimoniano come Bernadette sia ancora fra noi. I suoi occhi sono chiusi ma Lei è là, intatta come se si fosse addormentata adesso e in attesa della chiamata dell’angelo per rialzarsi”.

Sabato 13 luglio ore 18:30 Santa Messa solenne nella Chiesa San Domenico, presieduta da monsignor Lorenzo Piretto, O.P. vescovo di Smirne (Turchia), con la partecipazione delle autorità civili e militari. Dopo le celebrazioni nel chiostro del convento un momento di festa e rinfresco per tutti.

Lunedì 22 luglio ore 8:30 arrivo delle reliquie di santa Bernadette, Santa Messa e rosario; ore 10 adorazione eucaristica animata dal Gruppo Regina della Pace; ore 11:30 Santa Messa e preghiera di ringraziamento e congedo; ore 12:30 partenza delle reliquie per Savona.