Festa dei Nonni con l’Associazione “Vecchia Loano”

“Nonni, venite accompagnati dai vostri nipoti!” è lo slogan che accompagna la Festa dei Nonni, manifestazione organizzata dall’Associazione “Vecchia Loano” con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune.

Domenica 6 ottobre a partire dalle ore 15 artisti circensi, maghi e truccabimbi animeranno piazza Rocca, dove verrà allestito anche uno stand di “Vecchia Loano”. Un abilissimo trampoliere attraverserà via Stella, via Ghilini, piazza Massena e via Garibaldi intrattenendo tutti i bambini, ai quali verranno donati palloncini colorati.

In Orto Maccagli e sulla passeggiata a mare saranno protagoniste le associazioni sportive. Durante il pomeriggio verranno raccolte offerte per l’associazione onlus Bastapoco, che aiuta e porta un sorriso ai bambini pazienti oncologici con la propria attività.

“La Festa dei Nonni è l’ultimo evento organizzato dalla nostra associazione per questo 2019 ma i nostri cento associati stanno già lavorando alla costruzione dei carri dell’edizione 2020 del Carnevalöa, che anche il prossimo anno tornerà con la consueta sfilata sul lungomare e tante altre sorprese degne del carnevale più grande della Liguria”, spiega il presidente Agostino Delfino.