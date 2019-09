Festa 100 anni Croce Bianca e AVIS di Andora

Sabato 28 settembre grande festa per la Croce Bianca e la sezione AVIS di Andora. L’evento, teso a festeggiare i 100 anni insieme al servizio dei cittadini, gode del patrocinio del Comune di Andora e avrà inizio alle 15.

Le sedi saranno aperte con attività ludiche per i bambini, a seguire (alle 16) merenda per tutti. Alle 17.30 il programma prevede la santa Messa, a seguire alle 18.30 il saluto delle autorità e la premiazione dei donatori AVIS. Alle 19.30 rinfresco per tutti i presenti.

Per info: tel 0182 85345, crocebiancandora@gmail.com.