Festa associazione Italia-Cuba – III edizione

Il circolo Granma di Italia-Cuba con sede a Celle Ligure presso la SMS operai e impiegati in via Colla organizza per il terzo anno la “Festa Cubana” dove saranno presenti piatti tipici e musica caraibica.

La festa, oltre ad aver carattere ludico, persegue l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto medico-sanitario dell’ospedale pediatrico di Bayamo.

Nel dettaglio, venerdì 6 settembre si terrà un’esibizione di tango argentino a cura della scuola Gioki Tango, mentre sabato 7 settembre ci sarà musica caraibica con Alfa e Marco.

Dalle 19 è possibile gustare piatti locali e tipici cubani, kebab, vino e birra.

Dal 1997 il circolo Granma ha intrapreso relazioni e rapporti con la delegazione dell’istituto di amicizia tra i popoli, della provincia del Granma.