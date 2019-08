Ferruccio De Bortoli presenta il libro “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica”

Sabato 10 agosto alle ore 21:30 in piazza Nello Bovani al quinto incontro con l’autore, inserito nella terza edizione di “Varazze d’Autore”, prestigiosa rassegna letteraria estiva a cura di Mondadori Bookstore in collaborazione con il Comune, partecipa il noto giornalista e scrittore Ferruccio De Bortoli, che presenterà il suo libro “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica” (Garzanti Editore). Dialoga con l’autore il sindaco Alessandro Bozzano.

“Dato il successo delle passate edizioni e grazie alla collaborazione con Mondadori Bookstore abbiamo voluto riproporre questo bellissimo evento che ha portato a Varazze autori di spessore che sappiano attrarre alla lettura sempre più persone”, sottolinea Bozzano. “Il mondo della carta stampata deve sempre attrarre grandi e piccoli e offrire spunti di riflessione a chi legge”, aggiunge l’assessora alla Cultura Mariangela Calcagno.

La deriva populista. Le colpe delle élite. Le virtù nascoste di un paese che può risorgere. Ci salveremo? O l’Italia rischia di precipitare in una nuova crisi finanziaria, nel baratro della recessione? Rispondendo a queste domande, Ferruccio De Bortoli ci parla dei costi della folle deriva populista che stiamo vivendo e mette in luce le colpe e le ambiguità delle élite, della classe dirigente, dei media. Eppure il Paese è migliore dell’immagine che proietta il suo governo: ha un grande capitale sociale, un volontariato diffuso, tantissime eccellenze.

Questo libro è anche un viaggio nelle virtù, spesso nascoste, dell’Italia, perché una riscossa è possibile ma dipende da ognuno di noi. Per riuscirci bisogna riscoprire un nuovo senso della legalità e avere un maggior rispetto dei beni comuni; ci vuole più educazione civica, da riportare nelle scuole, e più cultura scientifica. È necessario combattere per una vera parità di genere e dare più spazio ai giovani in una società troppo vecchia e ripiegata su se stessa. Il futuro va conquistato, non temuto, e non dobbiamo mai perdere la memoria degli anni in cui eravamo più poveri e senza democrazia. Solo così ci salveremo. Nonostante tutto.