Ferragosto a Ceriale tra musica, teatro, artigianato e fuochi d’artificio

Una settimana scoppiettante per i giorni di Ferragosto a Ceriale, “invasa” da turisti e visitatori con grande soddisfazione per gli operatori del territorio. Si inizia martedì 13 agosto alle ore 21 presso la spiaggia libera antistante piazza della Vittoria con il cinema in spiaggia e la visione di “Baby boss” a cura della cooperativa Diesis.

Mercoledì 14 agosto alle 21 in piazza Eroi della Resistenza ci sarà la serata di intrattenimento musicale con l’Orchestra “Walter Giannarelli”, a cura dell’agenzia BSSpettacoli Bibion. Giovedì 15 agosto dalle 9 a mezzanotte sulla passeggiata zona ponente si terrà il mercatino artigianato “LavoriAMO Ceriale” a cura del CIV InCeriale.

Grandi celebrazioni venerdì 16 agosto con la Festa patronale di San Rocco. Alle 9 sul lungomare Diaz inizierà la fiera, alle 20:30 la processione con la Confraternita Santa Caterina, alle 23 al molo san Sebastiano lo spettacolo pirotecnico a cura del Comune.

Sabato 17 agosto alle 21:30 in piazza Eroi della Resistenza ci sarà il Gran Galà della decima rassegna teatrale “In Scena!”, organizzata dalla Pro Loco. Domenica 18 agosto dalle 9 a mezzanotte sulla passeggiata zona ponente ci terrà un nuovo appuntamento con il mercatino dell’artigianato “LavoriAMO Ceriale” a cura del CIV InCeriale.

“Entriamo nel clou dell’estate cerialese e naturalmente non potevano mancare le iniziative previste dal programma di manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni cittadine – sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Eugenio Maineri – Siamo certi che in questa settimana non mancherà una grande partecipazione di pubblico e visitatori. La linea adottata all’insegna della sobrietà e leggerezza, della cultura e dell’intrattenimento, per grandi e piccini, sta dando i suoi risultati e siamo molto soddisfatti della risposta e del riscontro positivo avuto da turisti e cittadini. Naturalmente l’estate cerialese non si ferma alla settimana di Ferragosto: ancora tanti appuntamenti da non perdere fino a settembre”.