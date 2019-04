Ferdinando Molteni presenta “Banana Republic 1979. Dalla – De Gregori e il tour della svolta”

Venerdì 5 aprile alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli Ferdinando Molteni presenta il suo libro “Banana Republic 1979. Dalla – De Gregori e il tour della svolta”. Dialogheranno con l’autore gli speaker radiofonici Alfonso “Alfa” Amodio e Marco “Mr Rock” Pivari. Il libro contiene la storia vera di una piccola rivoluzione italiana chiamata Banana Republic. Un tour che cambierà per sempre la storia della musica dal vivo in Italia. Francesco De Gregori aveva ricominciato a cantare da poco. La ferita del “processo” del Palalido del 1976 cominciava appena a rimarginarsi. Lucio Dalla era al massimo del successo e della fama, “L’anno che verrà” aveva stregato tutti e i suoi dischi erano i più venduti.

All’inizio del 1979 i due decidono d’intraprendere una tournée negli stadi. La progettano insieme a uno staff di produttori, tecnici e musicisti mai visto fino ad allora in Italia. È un azzardo, dicono in molti. Ci sono gli “autoriduttori”, quelli che tirano le molotov sul palco, la violenza politica che, proprio nei concerti, trova una delle sue valvole di sfogo. Ma loro vanno avanti. E cominciano, in una sera nuvolosa del giugno 1979, al campo sportivo di Savona.

“Banana Republic 1979” racconta la genesi e i retroscena di quel concerto e dello storico tour, attraverso i documenti dell’epoca e le parole dei protagonisti. Che non furono soltanto Dalla e De Gregori, ma anche Ron, che rilanciò una carriera musicale, e quelli che, qualche anno dopo, diventeranno gli Stadio. Le storie nascoste, le curiosità, le canzoni, le liti e le amicizie, le miserie e la grandezza di un tour che fu visto da seicentomila persone, di un disco che scalò le classifiche e di un film che arrivò nelle sale cinematografiche per consolare chi, quei concerti, non li aveva visti. Ecco allora la storia vera di una piccola rivoluzione italiana chiamata Banana Republic. Un tour che cambierà per sempre la storia della musica dal vivo in Italia.

Ferdinando Molteni è giornalista, saggista, docente e musicista ligure che si occupa, da molti anni, di canzone d’autore italiana. Laureato all’Università di Genova, tiene regolarmente lectures e corsi presso istituzioni culturali e università negli Stati Uniti (New York University, Stony Brook University, Saint Joseph’s University in Philadelphia, University of Illinois), in Argentina, Uruguay, Francia e Italia. Tra i suoi libri recenti Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (Arcana, Roma 2011) e L’ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti, Firenze 2015). Ha scritto anche per il teatro e la televisione.

A seguire al Rock Cafè in via Mistrangelo alle ore 19:30 aperitivo sulle note di “Banana Republic” e alle ore 21 chiacchiere e proiezioni sul concerto che ha cambiato la musica in Italia “Banana Republic. Savona, 16 giugno 1979. Io c’ero” con Mr Rock e i testimoni di quella memorabile giornata.