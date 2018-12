“Felice Natale” – Spettacolo per bambini del Teatro d’Oltre Confine

Domenica 16 dicembre alle ore 16:30 andrà in scena presso il Teatro delle Udienze lo spettacolo “Felice Natale” del Teatro d’Oltre Confine, rivolto ai bambini dai 3 ai 8 anni e promosso dal Comune di Finale Ligure per la rassegna teatrale ragazzi 2018 – 2019.

Si narrerà la storia del topolino Ugo che ha passato molto tempo a raccogliere provviste per l’inverno perché si sa, il Natale, per essere bello, deve essere ricco e abbondante! Il suo compagno Federico invece, anziché lavorare, se n’è stato in giro a chiacchierare con chi sa chi e ora che fa tanto freddo e le provviste sono finite non c’è più niente di cui nutrirsi.

Ugo si dispera credendosi perso e ormai alla fine; ma ecco che Federico, il topo che ha raccolto storie, inizia a raccontare… storie di solidarietà e fratellanza, divertenti ed emozionanti che scaldano i cuori e riempiono l’anima. E non ci sono più fame e freddo.

I due buffi personaggi raccontano con pupazzi, disegni, canzoni e divertenti gag, le più belle storie per un felice Natale. A fine spettacolo cioccolata calda per tutti.

Biglietto: bambini intero 7 €, ridotto 6 € | adulti intero 5 €, ridotto 4 €