Federico Sirianni e Max Manfredi in concerto al Teatro Sacco

Sabato 18 gennaio alle ore 21 all’Antico Teatro Sacco a Savona saranno in concerto Federico Sirianni e Max Manfredi. Da quattro anni i due cantautori genovesi più premiati e blasonati attualmente in attività propongono un tour per l’Italia insieme, raccontandosi attraverso canzoni e piccole divertenti narrazioni.

Non può mancare in queste narrazioni la città di Genova, madre e matrigna della grande tradizione della canzone d’autore italiana, ma è un punto di partenza per un viaggio immaginario tra le musiche del mondo. Una sorta di “road movie” che attraversa i Balcani, tocca i templi e giardini d’Oriente, respira la polvere dei deserti tex-mex e attraversa l’oceano per accarezzare le azulejos portoghesi.

I due artisti si scambiano note e parole e intervengono l’uno sulle canzoni dell’altro sostituendo la seriosità con l’ironia: il loro è uno spettacolo che prende per mano gli spettatori e li fa viaggiare con la metrica e le rime baciate, li fa sorridere, commuovere e pensare.

Federico Sirianni è tra i cantautori italiani che hanno ottenuto più riconoscimenti in assoluto (Premio della Critica a “MusiCultura”, Premio “Bindi”, Premio Lunezia) e il suo ultimo disco “Il santo” è stato definito dalla critica “il più bel disco italiano del 2016” e ha ricevuto la menzione speciale del Club Tenco per la manifestazione “Musica contro le mafie”.

Max Manfredi è probabilmente il più talentuoso cantautore italiano vivente. Ha vinto la Targa Tenco con il disco “Luna persa”. È stato definito da Fabrizio de Andrè “il più bravo di tutti” e lo stesso Faber ha cantato una canzone scritta da lui, “La fiera della Maddalena”, contenuta nell’album “Max”.

Il teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata, pertanto è molto gradita la prenotazione.