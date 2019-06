Federica Amadori presenta “Amari spicchi d’arancia” al festival Grand Hotel Letterari

Giunge alla quarta edizione il festival “Grand Hotel Letterari” organizzato dalla Libreria Tra le righe di Varazze, che accompagna turisti e abitanti ogni mercoledì sera per tutta l’estate in riva al mare.

L’autrice Federica Piera Amadori, alla quale dobbiamo l’intenso “Amari spicchi d’arancia”, uscito per la casa editrice Le Mezzelane e campione d’incassi con oltre 600 copie vendute, inaugurerà la rassegna mercoledì 26 giugno alle ore 21 presso i bagni Grand Hotel in via padre Lorenzo Piazza.

Irene è una cavia umana. Quando si leggono le pagine del racconto di Amadori ci si sente come un funambolo in sospeso su un filo: di qua la realtà, di là la finzione. Sin dai primi giorni di vita la protagonista subisce un esperimento organizzato da un servizio segreto deviato. La sua diventa una vita di violenze e di fughe, ma anche d’amore e d’amicizia, fino a che non sarà lei a vincere su un apparato che ne uscirà distrutto.