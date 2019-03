fatelevedere – Visite senologiche gratuite all’AVIS

Sabato 9 marzo dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso i locali AVIS di via Toselli 11 a Cairo Montenotte la Consulta Giovanile, in collaborazione con la LILT – Sede di Savona, organizza visite senologiche preventive gratuite con la collaborazione del dottor Matteo Vallauri nell’ambito della campagna di prevenzione del tumore al seno #fatelevedere e in occasione della Festa della Donna.

Non sono previste prenotazioni, si procederà con le visite in ordine di arrivo e compatibilmente con la disponibilità oraria del medico.