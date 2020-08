“Fashion e Motori”: auto da sogno e alta moda “scaldano” la Darsena di Savona

Savona. Sabato 29 e domenica 30 agosto la Darsena “si scalda” con “Fashion e Motori”, il nuovo format organizzato dall’agenzia Indaco con il patrocinio del Comune che ci presenterà le attività del territorio che si dedicano alla moda in tutte le sue accezioni (abbigliamento, calzature, bijoux, creazioni sartoriali), operatori del mondo del design e concessionari auto e moto dei migliori marchi presenti sul mercato.

Sarà una grande esposizione all’aperto, un tripudio di colori e tecnologia coordinati da momenti di fashion street con set fotografici, modelle e artisti protagonisti del fine settimana. Dalle 11 a mezzanotte in calata Sbarbaro sarà possibile ammirare i “gioielli” dei marchi più importanti e dalle 18:30 a tarda serata la moda in tutte le sue forme sarà protagonista di performance dedicate al pubblico.

“‘Fashion e Motori’ vuole essere un’occasione per tutti i visitatori di scoprire le novità del settore auto e moto, accompagnati dalla moda, il miglior connubio per questa estate molto particolare e per dar vita ad un weekend diverso e curioso – affermano gli organizzatori – Tantissimi i concessionari e gli operatori che hanno accolto con interesse l’evento e desiderano presentarsi in una veste nuova e suggestiva come la Darsena”.