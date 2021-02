Fantasia e gioco nella “Sfida dei Pupazzi di Neve” nel verde del Beigua Geopark

Sassello. Armatevi di fantasia e preparatevi alla sfida! Trascorreremo insieme un pomeriggio giocando nella neve per realizzare i pupazzi più originali e divertenti, unici grazie al vostro tocco personale. Per l’opera artistica più bella in premio tanti gadget del Beigua Geopark!

L’attività è rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il ritrovo è fissato dalle 14:15 alle 14:30 presso la Casa del Parco, all’ingresso della Foresta Deiva. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del 5 febbraio tramite form online.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito dell’accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.